Украина Нацбанк повысил учетную ставку: как это отразится на ценах и кредитах

2021-09-09 21:00

 

Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта. Теперь она находится на уровне 8,5% годовых.

Об этом во время пресс-конференции 9 сентября сообщили представители НБУ, пишет "Зеркало недели".

Ставка была увеличена из-за стремительного роста инфляции.

По данным регулятора, в июле потребительская инфляция ускорилась до 10,2% в годовом измерении, при цели НБУ в 5%.

Такие условия требовали более радикального повышения, но в НБУ на такие меры не пошли.

Увеличение учетной ставки напрямую влияет на стоимость денег в экономике. Из-за роста учетной ставки будут дорожать кредиты, что повлечет за собой рост цен.

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