Нацбанк повысил учетную ставку: как это отразится на ценах и кредитах

Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта. Теперь она находится на уровне 8,5% годовых.
Об этом во время пресс-конференции 9 сентября сообщили представители НБУ, пишет "Зеркало недели".
Ставка была увеличена из-за стремительного роста инфляции.
По данным регулятора, в июле потребительская инфляция ускорилась до 10,2% в годовом измерении, при цели НБУ в 5%.
Такие условия требовали более радикального повышения, но в НБУ на такие меры не пошли.
Увеличение учетной ставки напрямую влияет на стоимость денег в экономике. Из-за роста учетной ставки будут дорожать кредиты, что повлечет за собой рост цен.