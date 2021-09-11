Украина С 1 октября ряду украинцев повышают пенсии

2021-09-11 13:30

Прибавку в 400 грн к пенсиям получат граждане в возрасте от 75 до 80 лет. Им будет установлен минимальный размер государственного обеспечения в 2 тыс. 500 грн

С 1 октября в Украине повысят пенсионные выплаты для части населения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики на странице в социальной сети Facebook.

В частности, пенсионеры, достигшие 75 летнего возраста смогут рассчитывать на минимальную пенсию в 2,5 тыс. грн. Таким образом, прибавка к выплате составит 400 грн.

До этого, программой доплат по возрасту были охвачены граждане, старше 80 летнего возраста. Планируется, что в 2022 году к ней будут присоединены пенсионеры возрастом в 70 - 75 лет.