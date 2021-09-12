Украина Как оформить пенсию в Украине: полный список документов и требования к стажу

2021-09-12 10:00

Украинцы могут заказать себе в "Дії" бесплатную услугу "Назначение пенсии по возрасту", чтобы им оформили выплаты в течение 10 дней.

Об этом говорится на официальном сайте "Дії".

Отмечается, что этой услугой может воспользоваться любое физическое лицо.

Какие документы необходимы для получения услуги и назначения пенсии

Заявление о назначении пенсии по возрасту;

Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании и его копия;

Документы о месте проживания (регистрации) физлица;

Документы о стаже при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней;

Документы, удостоверяющие особый статус лица, которое воспользовалось услугой;

Документ уполномоченного органа РФ о том, что лицу не назначалась пенсия по месту регистрации на территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополя, и личную декларацию об отсутствии гражданства государства-оккупанта (для назначения пенсий лицам, которые зарегистрированы на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя и что они не получают пенсии от уполномоченных органов РФ);

Индивидуальные сведения о застрахованном лице за период с 01 июля 2000 года.

Более того, как предупреждают на портале "Дія", есть несколько условий по стажу для назначения пенсионных выплат. Право на выплаты от государства по возрасту при наличии соответствующего страхового стажа имеют женщины 1961 года и старше после достижения ими такого возраста:

55 лет - родившиеся по 30 сентября 1956 включительно;

55 лет 6 месяцев - родившиеся с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957;

56 лет - родившиеся с 1 апреля 1957 года по 30 сентября 1957;

56 лет 6 месяцев - родившиеся с 1 октября 1957 года по 31 марта 1958;

57 лет - родившиеся с 1 апреля 1958 года по 30 сентября 1958;

57 лет 6 месяцев - родившиеся с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959;

58 лет - родившиеся с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959;

58 лет 6 месяцев - родившиеся с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960;

59 лет - родившиеся с 1 апреля 1960 года по 30 сентября 1960;

59 лет 6 месяцев - родившиеся в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961;

60 лет - родившиеся в период с 1 апреля 1961 по 31 декабря 1961 года.

Начиная с 1 января 2018 года право на назначение пенсии по возрасту по достижению возраста 60 лет имеют следующие категории лиц при наличии страхового стажа:

При отсутствии трудовой книжки или записей в ней, подтверждающих наличие стажа, гражданам необходимо предоставить данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования, справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

В течение 10 дней после представления документов гражданина проинформируют о положительном решении о назначении пенсии или об отказе.