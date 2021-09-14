Украина В приложении Дія появится услуга предупреждения о кредитном мошенничестве

2021-09-14 08:15

В ближайшее время в приложении Дія появится услуга, уведомляющая пользователя о том, что банк проверяет его кредитную историю. Это поможет избежать мошенничества с кредитами.

"Через несколько недель мы запустим услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам приходит оповещение и говорится о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю", - заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Помимо этого пользователей приложения ожидает еще много других услуг, связанных с получением субсидий, коммунальными и социальными услугами.