Высшее образование в Украине: за что будут лишать диплома

Украинское правительство утвердило документ. согласно которому в Украине смогут лишать студентов и выпускников степени бакалавра или магистра. Поводом для этого может стать "нарушение академической добродетели". В частности – плагиат.
Журналисты решили разобраться, за что украинских бакалавров и магистров могут лишить их ученых степеней.
Так, действие принятого Кабмином порядка будет распространяться на обладателей степеней "младший бакалавр", "бакалавр" и "магистр".
Таким способом Министерство образования и науки хочет воспитывать в студентах и будущих ученых чувство академической добросовестности и ответственность за проделанную ими ученую деятельность.
"Правительством принято важное решение, а именно - создание правовых условий, которые будут стимулировать соискателей образования придерживаться академической добродетели и нести ответственность в случае нарушений.
Важно, что теперь на государственном уровне четко определены процедура принятия решения об отмене степени или квалификации специалиста и круг уполномоченных на такие действия субъектов. Речь исключительно о высших учебных заведениях", - рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Помимо плагиата поводом для такого дисциплинарного наказания могут быть:
— фабрикации;
— фальсификации;
— списывание;
— обман;
— взятничество.
Сообщение о факте нарушения академической добродетели
Принимать решение об отмене присвоения выпускнику соответствующей степени может исключительно то учебное заведение, которое ее присвоило.
В сообщение о факте нарушения академической добродетели должна быть указана следующая информация:
— Ф. И. О лица, которое совершила нарушение;
— состав нарушения академической добродетели;
— доказательства, которые это подтверждают;
— Ф. И. О/наименование заказчика, его адрес/электронный адрес, номер телефона.
Порядок соответствующей процедуры будет утверждаться ученым советом ВУЗа. При этом лицо, в отношении которого запустили такую процедуру, может подать заявление о добровольном отказе от ученой степени и восстановиться на учебу, чтобы получить ее честным путем.