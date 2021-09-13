Украина Высшее образование в Украине: за что будут лишать диплома

2021-09-13 17:20

Украинское правительство утвердило документ. согласно которому в Украине смогут лишать студентов и выпускников степени бакалавра или магистра. Поводом для этого может стать "нарушение академической добродетели". В частности – плагиат.

Журналисты решили разобраться, за что украинских бакалавров и магистров могут лишить их ученых степеней.

Так, действие принятого Кабмином порядка будет распространяться на обладателей степеней "младший бакалавр", "бакалавр" и "магистр".

Таким способом Министерство образования и науки хочет воспитывать в студентах и будущих ученых чувство академической добросовестности и ответственность за проделанную ими ученую деятельность.

"Правительством принято важное решение, а именно - создание правовых условий, которые будут стимулировать соискателей образования придерживаться академической добродетели и нести ответственность в случае нарушений.

Важно, что теперь на государственном уровне четко определены процедура принятия решения об отмене степени или квалификации специалиста и круг уполномоченных на такие действия субъектов. Речь исключительно о высших учебных заведениях", - рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Помимо плагиата поводом для такого дисциплинарного наказания могут быть:

— фабрикации;

— фальсификации;

— списывание;

— обман;

— взятничество.

Сообщение о факте нарушения академической добродетели

Принимать решение об отмене присвоения выпускнику соответствующей степени может исключительно то учебное заведение, которое ее присвоило.

В сообщение о факте нарушения академической добродетели должна быть указана следующая информация:

— Ф. И. О лица, которое совершила нарушение;

— состав нарушения академической добродетели;

— доказательства, которые это подтверждают;

— Ф. И. О/наименование заказчика, его адрес/электронный адрес, номер телефона.

Порядок соответствующей процедуры будет утверждаться ученым советом ВУЗа. При этом лицо, в отношении которого запустили такую процедуру, может подать заявление о добровольном отказе от ученой степени и восстановиться на учебу, чтобы получить ее честным путем.