Украина ​Как мошенники дурят украинцев с продажей смартфонов: три схемы обмана

2021-09-13 21:20

Украинцев обманывают при покупке смартфонов. При этом попасться на мошенников можно, как при покупке через интернет, так и в магазине электроники.

Об этом рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Он рассказал о трех самых популярных схемах среди мошенников.

Схема № 1. Реплики-подделки с AliExpress

Часто люди обращают внимание на привлекательную рекламу в социальных сетях, где обещают телефоны со скидкой 70%, 90%. Мошенники подкупают еще и тем, что не требуют предоплаты. Вы заказываете телефон, приходите на почту и первое, что бросается в глаза – коробка не имеет никакой маркировки. Название телефона есть, но никакой информации о производителе, о дате изготовления – ни на английском, ни на украинском.

Внутри коробки – телефон, который очень похож на оригинальный. Гарантийного талона нет, паспорта нет. Вы можете включить телефон, но по факту вам никто не даст включить камеру, потому что для этого надо снять защитную пленку.

Когда вы оплачиваете телефон и включаете камеру, оказывается, что там камера не такая, как на известном флагманском телефоне, а 0,3 мегапикселя. И еще одна фишка – там нет памяти! Там нет ничего! Это "мыльница". Фактически человек просто приобретает самую простую "звонилку".

Это реплики-подделки, которые можно купить на том же AliExpress, которые в Украине просто перепродают.

Схема № 2. Купил на подарок, не подошел

Продавец рассказывает слезную историю – дескать, "купил на подарок, не подошел, хочу продать". И предлагают телефон чуть дешевле, чем он стоит на рынке. Это тоже копия.

Вы стоите на улице и рассматриваете эту копию, а они наблюдают, пройдет фокус или не пройдет. Если проходит, если они "впаривают" этот телефон, получают деньги, а SIM-карту телефона, по которому связывались с вами, выкидывают и пропадают. Найти правду невозможно, потому что чек никто не выдает.

Схема №3. Просто контрабанда

Люди часто покупают телефоны у контрабандистов на серых площадках. Они забивают в Google модель телефона, находят площадки, которые делают сравнение по ценам, и находят самые дешевые предложения.

При этом обычный человек никогда не сможет определить, новый это телефон или нет, был ли он в ремонте и так далее. Это может установить только специалист.