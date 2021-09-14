Украина В Украине пройдет необычная перепись населения

2021-09-14 20:40

Для Украины это будет новшество

В Украине готовятся к необычной переписи населения, которая пройдет в новом формате. Подготовка к переписи будет начата уже в следующем 2022 году.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает radiosvoboda.org.

В Украине перепись населения назначена на 2023 год. Готовиться к ее проведению начнут уже в следующем году.

Перепись населения в Украине пройдет в новом формате. Будут использоваться новые современные технологии и инновации. Для Украины это будет новшество.

Напомним, бюджетный комитет Верховной рады согласовал выделение 82 474, 9 тысяч гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году.

Напомним, в Украине отмечаются низкий уровень рождаемости детей. Страна приближается к новому антирекорду по рождаемости. Антирекорд может быть поставлен за последние 30 лет, то есть за все года независимости Украины. Худшая рождаемость была зафиксирована в 2020 году. Тогда родилось 293 457 младенцев. Умерло за год 616 000 человек.