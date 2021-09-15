Украина Субсидии для украинцев за границей: можно ли оформить

2021-09-15 18:20

 

Украинцы, которые надолго выезжают за границу, теряют право на получение субсидии на оплату коммунальных услуг. Каждая зарубежная поездка проверяется при обращении за начислением помощи.

Об этом сообщает "Українська газета".

Семья, в которой есть кто-то, кто в течение 60 суток не платит единого социального взноса (при условии, что он не оформлен официально в качестве безработного), теряет право на получение субсидии.

При этом после принятия правительством нового постановления, условия начисления субсидий стали еще более строгими. В соответствии с ним, каждую поездку за границу у тех, кто претендует на субсидию, будут проверять в ходе решения вопроса о ее начислении.

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