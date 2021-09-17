Украина Что будет с тарифами на горячую воду и отопление зимой - стали известны планы Кабмина

2021-09-17 08:26

В правительстве Украины прогнозируют, что тарифы на горячую воду и отопление в течение отопительного сезона 2021/2022 расти не будут, пишет Гордон.

Как заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, физическая готовность системы, которая обеспечит старт отопительного сезона, составляет около 90% и в этом плане "все идет по графику".

"Другое направление в вопросе подготовки к отопительному сезону касается заключения долгосрочных договоров между предприятиями теплокоммунэнерго и "Нафтогазом". "Нафтогаз" сделал очень интересное с точки зрения цены предложение для предприятий ТКЭ - 7420 грн за 1 тыс. м³ газа", - сказал Чернышов.

Также чиновник напомнил о скачке цен на газ на мировых рынках, но заверил, что правительство "не оставляет этот вопрос без внимания и поддержит население". По его словам, цена, которую предложил "Нафтогаз", обеспечит стабильность тарифов в этом сезоне.

"Мы ожидаем, что тарифы на отопление и горячую воду в отопительном сезоне не должны повышаться", – резюмировал Чернышов.