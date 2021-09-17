Украина Зеленский создал рабочую группу по нейтрализации рисков от проекта Северный поток-2

2021-09-17 11:43

В связи с реализацией проекта Северный поток-2, который несет прямые угрозы нацезопасности Украины и Европы, президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков.

"Рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах", - сообщила пресс-служба главы государства.

Группу возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав, вошли председатель СБУ Иван Баканов, глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь СНБО Алексей Данилов.

Руководитель рабочей группы в случае необходимости может вносить изменения в ее состав и привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.