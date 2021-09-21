Украина Когда в этом году ждать эпидемии сезонного гриппа - чем опасно самолечение

2021-09-21 08:45

Украина оказалась на пороге эпидемии гриппа, в этом году нас будут подстерегать четыре штамма: «Виктория», «Камбоджа», «Вашингтон» и «Пхукет». В Минздраве напоминают, что больной может заразить до сотни человек в день.

Хронический гайморит и бронхит – последствия самолечения гриппа, которым харьковчанка Иванна переболела еще семь лет назад. Тогда она не пошла к врачу, а лечилась самостоятельно.

"Теперь только начинается сезон простуды и гриппа, достаточно немного себя недоглядеть, как повышается температура и самочувствие ухудшается. У меня идет бронхит и он еще потом неделю или две лечится", – сказала Иванна Мащенко, передает "Сегодня".

Ошибочное восприятие гриппа как легкой простуды часто приводит к тому, что люди оказываются на больничной койке, запущенный грипп, в отличие от простуды, может вызвать тяжелые осложнения.

"Осложнения могут касаться различных органов, систем. Иногда поражаются почки, иногда другие органы. Это очень сильный вирус, организм его переносит тяжело", – отметил семейный врач Виталий Щуренко.

Прошлый эпидсезон, конец сентября 2020-го – май 2021 года, оказался не таким ощутимым, как предыдущие. Все из-за ковида, говорят вирусологи.

Повлияли карантин, закрытые границы и масочный режим. К примеру, в позапрошлом сезоне гриппом и ОРВИ переболело почти 5 млн украинцев. А 160 000 – нуждались в госпитализации. В прошлом же сезоне количество больных гриппом даже не достигла эпидпорога. В этом году все снова зависит от ковида.

"Вирус гриппа у нас в прошлом году не имел возможности вызвать эпидемию. В этом году, если все закрыто, то тоже вероятность невелика, что будет у нас эпидемия", – заявила вирусолог Алла Мироненко.

Точных прогнозов относительно штаммов, которые будут циркулировать в Украине, еще нет.

ВОЗ рекомендовала производителям изготавливать вакцины сразу против четырех штаммов. Медики не советуют пренебрегать прививкой от гриппа. Ведь в прошлом году были случаи, когда люди одновременно болели и гриппом, и ковидом. Вакцинация от гриппа – платная. Препараты должны появиться в Украине в ближайшие недели. Тогда станет известна и стоимость прививки. В прошлом году средняя цена была 200 гривен.