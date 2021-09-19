Украина Меньше прожиточного минимума: какой будет пенсия в Украине до 2024 года

2021-09-19 14:00

Украинское правительство считает проект бюджета на 2022 год революционным, так как основан на финансовом плане на три года. Минимальная пенсия в Украине к 2024 году повысится с нынешних 1 854 до 2 403 грн, то есть всего на 350 грн. Половина пенсионеров продолжит попытки выжить на эти деньги.

Об этом сообщает бывший министр финансов Украины Игорь Уманский на своем Telegram-канале.

"Кабмин прямо говорит, что в ближайшие три года четверть пенсионеров будут получать меньше прожиточного минимума (на данный момент - 2 379 грн). Еще половина получателей пенсии продолжит попытки на этот прожиточный минимум выжить", - написал он.

Также будут повышаться тарифы на электроэнергию, из-за чего цены на продукты и услуги будут только расти.

"Вот какую "революцию" не хочет признавать правительство, скрывая ее за оптимистическими релизами о доплатах и индексации. И в конце этого тоннеля нет спасительного света - правительство продолжит манипулировать заявлениями, лишь бы избежать своей первоочередной миссии - обеспечить достойный уровень жизни украинцев", - отметил Уманский.