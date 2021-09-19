Украина В Украине внезапно усилили систему ПВО: что происходит

2021-09-19 11:00

Воздушные силы усиливают систему ПВО на северном направлении.

Об этом сообщает Воздушное командование "Центр" в Facebook.

В рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2021" осуществлено усиление системы противовоздушной обороны на северном направлении.

Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" совершили выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия.

"Обращаемся к жителям населенных пунктов Черниговщины - не препятствовать и не раскрывать маршруты передислокации войск. Все мероприятия проводятся в рамках учений", — говорится в сообщении.