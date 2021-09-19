Украина Украинцам вернут часть потраченных денег: кого это коснется, "в течение 60 дней..."

2021-09-19 13:00

Украинцам хотят вернуть часть денег, которые они уплатили в качестве налогов

Некоторые украинцы смогут вернуть часть средств, которые они уплатили за образование, медицину или страховку. Об этом стало известно из Налогового кодекса.

Налог на доходы физических лет (НДФЛ) переведут на банковскую карту. Размер компенсации рассчитывается по формуле: потраченная сумма умножить на 18%.

Получить средства можно после обращения в налоговую по месту регистрации, заполнения декларации, подтверждения расходов, за которые можно получить компенсацию.

Деньги начислят в течение 60 дней после обращения. Примечательно, что это действует только на тех людей, которые потратили средства в украинской компании.

Для возврата налогов нужны квитанции и справки, подтверждающие расходы. Заявление подается с указанием номера счета в учреждении банка, на который будет перечислена сумма.

Чтобы получить компенсации за 2020 год, нужно обратиться за ними до конца этого года.

Отметим, ранее в Украине приняли закон о нулевой декларации. Теперь украинцы по желанию смогут с сентября 2021-го до сентября 2022-го уплатить налоги и легализовать свою недвижимость, банковские счета и наличку.