Украина В Украину идет резкое похолодание - вплоть до заморозков: названы сроки

2021-09-19 14:30

В ближайшее время в Украину придут ощутимые осенние холода. В некоторые дни ночью даже могут ожидаться заморозки.

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань. Его рассчеты показывают, что погода окончательно станет осенней уже к концу сентября, но в октябре все же еще будет несколько относительно теплых периодов.

При этом Горбань обнародовал погодные графики на сентябрь и октябрь, которые он сам построил с помощью своих расчетов. Если они верны, то вторая половина сентября принесет резкое похолодание. В Центральных регионах Украины возможны даже ночные заморозки. Это произойдет где-то в районе 25 сентября.

Тем временем в южной части нашей страны погодный тренд будет похожим. Однако температура воздуха будет все же на несколько градусов выше. В связи с этим заморозки в этих регионах маловероятны.