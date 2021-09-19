Украина В Украину идет резкое похолодание - вплоть до заморозков: названы сроки

2021-09-19 14:30

 

В ближайшее время в Украину придут ощутимые осенние холода. В некоторые дни ночью даже могут ожидаться заморозки.

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань. Его рассчеты показывают, что погода окончательно станет осенней уже к концу сентября, но в октябре все же еще будет несколько относительно теплых периодов.

При этом Горбань обнародовал погодные графики на сентябрь и октябрь, которые он сам построил с помощью своих расчетов. Если они верны, то вторая половина сентября принесет резкое похолодание. В Центральных регионах Украины возможны даже ночные заморозки. Это произойдет где-то в районе 25 сентября.

Тем временем в южной части нашей страны погодный тренд будет похожим. Однако температура воздуха будет все же на несколько градусов выше. В связи с этим заморозки в этих регионах маловероятны.

subscriber subscriber

Еще по теме

Арестович придумал новое название для страны вместо Русь-Украина

2021-09-19 15:00

Меньше прожиточного минимума: какой будет пенсия в Украине до 2024 года

2021-09-19 14:00

В Украине внезапно усилили систему ПВО: что происходит

2021-09-19 11:00

Украина получила оборудование для выявления новых штаммов коронавируса

2021-09-18 15:00

Еще новости в разделе "Украина"

В Украину идет резкое похолодание - вплоть до заморозков: названы сроки

2021-09-19 14:30

Меньше прожиточного минимума: какой будет пенсия в Украине до 2024 года

2021-09-19 14:00

Украинцам вернут часть потраченных денег: кого это коснется, "в течение 60 дней..."

2021-09-19 13:00

Генассамблея ООН рассмотрит вопросы оккупированных Донбасса и Крыма

2021-09-19 11:30
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украину идет резкое похолодание - вплоть до заморозков: названы сроки 2021-09-19 14:30
Меньше прожиточного минимума: какой будет пенсия в Украине до 2024 года 2021-09-19 14:00
Украинцам вернут часть потраченных денег: кого это коснется, "в течение 60 дней..." 2021-09-19 13:00
Генассамблея ООН рассмотрит вопросы оккупированных Донбасса и Крыма 2021-09-19 11:30