Украина Задержан скрывавшийся экс-милиционер, которого подозревают в причастности к расстрелам на Майдане

2021-09-20 15:46

Правоохранители задержали экс-сотрудника руководящего состава управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве, которого подозревают в причастности к убийствам евроактивистов в феврале 2014 года на Майдане Независимости, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Мужчина после сообщения ему о подозрении в начале сентября 2021 года скрывался от следствия и был объявлен в розыск.

"По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства ГУ МВД Украины в Киеве и превышая власть, для препятствования массовому движению митингующих с Майдана Независимости в Верховную Раду для публичного выражения поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года, а также для устрашения населения … организовал террористический акт и убийство митингующих", - говорится в сообщении.

В результате таких действий подозреваемого, было убито три человека, 14 человек получили тяжкие телесные повреждения, 59 - повреждения средней тяжести.

Бывшему милицейскому чиновнику инкриминируется организация выполнения явно преступного приказа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч . 2 ст. 115, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5,12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.121; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 УК Украины).