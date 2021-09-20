Украина Как уменьшить затраты на коммуналку до 60%: украинцам дали советы

2021-09-20 16:20

Уменьшить сумму в платежках за коммуналку до 60% реально с помощью утепления дома. В новых квартирах экономия составит до 20%.

Об этом пишет "Сегодня".

В среднем за квадратный метр качественного утеплителя придется выложить около полтора тысяч гривен, 20-30 квадратных метров обойдутся в сумму 20-30 тысяч гривен. Удовольствие не из дешевых, поэтому в основном утепляют отдельные помещения, а не весь дом.

Стоит отметить, что некачественное утепление может привести к неприятным последствиям, таким как образование конденсата, а как следствие плесени. Избежать “подводных камней” поможет комплексное утепление, которое включает в себя не только фасадные работы, но и внутренние.

Продуманное утепление жилья может сократить расходы на коммунальные услуги до 50-60 процентов в старых домах и до 20 в новостройках при наличии отдельного счетчика.