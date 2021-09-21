Украина В Украине снижают тарифы на электроэнергию, но не для всех

2021-09-21 18:00

 

Для кого тарифы снизят, а кто будет платить по старой цене

Потребители электроэнергии, которые расходуют менее 250 кВт-ч в месяц, могут рассчитывать на снижение тарифа с 1 октября 2021 года.

Об этом пишет "Хвиля".

Так, согласно решению Кабмина, тариф для таких потребителей будет установлен на уровне 1,44 грн./кВт-ч, что на 14% меньше, чем они платят сегодня.

Тем же украинцам, которые потребляют больше, придется платить по старому тарифу – 1,68 грн./кВт-ч за весь объем потребления.

Такие же тарифы установлены для коллективных бытовых потребителей и людей, проживающих в общежитиях.

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