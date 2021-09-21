Украина В Украине ударили первые морозы: фото из Карпат

2021-09-21 18:20

 

Как и прогнозировали синоптики, в ночь на 21 сентября температура воздуха в Украинских Карпатах опустилась ниже нуля. На морозе земля покрылась изморозью.

Красивые фото первых морозов в Карпатах опубликованы на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Сообщается, что на горе Поп Иван столбики термометров опустились до -6 градусов.

"По состоянию на 08:00 21.09.2021р. на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5-6 м/с. Температура окружающей среды -6 °С", - подписал фото автор публикации.

Горный ландшафт, покрытый изморозью, в лучах солнца на фоне синего неба выглядит невероятно.

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