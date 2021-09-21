В Украине ударили первые морозы: фото из Карпат

Как и прогнозировали синоптики, в ночь на 21 сентября температура воздуха в Украинских Карпатах опустилась ниже нуля. На морозе земля покрылась изморозью.
Красивые фото первых морозов в Карпатах опубликованы на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Сообщается, что на горе Поп Иван столбики термометров опустились до -6 градусов.
"По состоянию на 08:00 21.09.2021р. на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5-6 м/с. Температура окружающей среды -6 °С", - подписал фото автор публикации.
Горный ландшафт, покрытый изморозью, в лучах солнца на фоне синего неба выглядит невероятно.