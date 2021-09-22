Украина Покушение на Шефира – это вызов правоохранительной системе страны, – Генпрокурор Ирина Венедиктова

2021-09-22 12:40

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе.

"Сегодня брошен вызов правоохранительной системе – утром в Киевской области по дороге между с. Лесники и с. Ходосивка обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины", -   сообщила Венедиктова в Facebook

По ее словам, намерения у злоумышленников были серьезные – по предварительным данным, неустановленные лица из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили более 10 выстрелов.

По данному факту начали уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

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