ВОЙНА В Украине видео В Бородянке Киевской области найдены еще 9 массовых захоронений мирных жителей

2022-04-22 13:36

Правоохранительные органы обнаружили в Бородянке 9 захоронений мирных жителей.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"До сих пор не можем по-человечески отойти от последствий временной оккупации населенных пунктов Киевщины. Кровь стынет в жилах. Во время проведения следственных действий в Бородянке было выявлено 9 захоронений. Мерзавцы постарались…", - сообщила Венедиктова.

Она отметила, что в одном из случаев, 15-летняя девушка получила ранение легких, от которого умерла.

Одного из погибших переехал БТР, еще один человек погиб от осколочных ранений.

"Трех человек просто расстреляли. Причина смерти еще трех граждан будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщила генпрокурор.

                                                                                               Бородянка сегодня.

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фото Русские во время оккупации уничтожили архив Вячеслава Черновола в Буче 2022-04-22 12:28