Украина С помощью «Дии»: в Украине упростят оформление субсидий и пенсий

2021-09-22 21:00

Кабмин Украины поддержал постановление, которое позволит получать через портал «Дия» услуги социальной сферы, в частности обращения за назначением пенсий, по назначению жилищных субсидий.

Об этом в среду, 22 сентября, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Минсоцполитики совместно с Минцифрою расширяют пилотный проект по внедрению Единой информационной системы социальной сферы в отдельных областях.

«На портале «Дия» можно будет оформить онлайн жилищные субсидии, получение пенсий, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, а также обращение в электронной форме по социальным услугами. Правительство одобрило соответствующее постановление», — говорится в сообщении.

В рамках пилотного проекта украинцы смогут получать государственную соцпомощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство; на детей одиноким матерям; на тяжелобольных детей; при усыновлении ребенка; лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Также люди смогут на портале «Дия» получать пенсии, обращаться за предоставлением социальных услуг назначением компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги. Можно будет подавать все необходимые заявления и декларации в электронном виде, без лишних очередей и потраченного времени.

«Услуги будут доступны благодаря продолжению экспериментального проекта Единой информационной системы социальной сферы.

Это система, которую создают Минсоцполитики и Минцифра. Она обеспечивает прозрачность и автоматизацию процессов начисления соцвыплат, а также введет электронный документооборот в социальной сфере», — говорится в сообщении.

К концу 2021 года пилотный проект заработает для граждан в двух областях. Это решение принято по результатам успешного завершения первого пилотного проекта по внедрению ЕИССС, в котором принимали участие работники четырех территориальных управлений социальной защиты населения и пяти территориальных общин Киевской и Житомирской областей.