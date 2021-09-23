Украина В Украине пересчитают пенсии: кому добавят более 1500 гривен

2021-09-23 20:40

 

В 2022 году минимальная пенсия в Украине увеличится на 159 грн., а максимальная – на 1590 грн.

Об этом пишет портал "Хвиля" со ссылкой на законопроект №6000.

Согласно документу, в июле и декабре будет повышен прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан, что приведет к увеличению пенсий. С июля минимальный размер выплат для пенсионеров вырастет с 1934 до 2027 грн., с декабря – до 2093 грн.

Для получения максимальной пенсии при страховом стаже 35 (у мужчин) и 30 (у женщин) лет заработная плата должна превышать 60 тыс. грн. С учетом уплаты налогов, с декабря 2022 года максимальный размер пенсии будет составлять 20930 грн.

Наибольшие выплаты у судей. Они получают пенсию не по традиционной для остальных категорий формуле. Их пенсия может составлять 80% от заработной платы. После повышения зарплаты им пересчитывают пенсии.

При этом большой процент жителей Украины имеют пенсию около 3000 грн.

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