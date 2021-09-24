Украина В Киеве могут отменить запрет на ночную продажу алкоголя

2021-09-24 15:05

Решение о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 вступило в силу в октябре 2018 года

В Киеве могут отменить запрет на ночную продажу алкоголя. В Окружном административном суде зарегистрировали иск об отмене запрета.

Как сообщили в пресс-службе ОАСК, иск к Киевскому городскому совету подала Государственная регуляторная служба Украины. На данный момент решается вопрос об открытии производства по административному делу.

По мнению государственного регулятора, решение о запрете ночной продажи алкоголя в Киеве принималось с нарушением норм действующего законодательства и является недейственным механизмом регулирования хозяйственных и общественных отношений.

Стоит отметить, что решение о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 вступило в силу в октябре 2018 года.

Напомним, в украинских мупермаркетах могут запретить продавать алкоголь и сигареты. Данный законопроект № 5805 уже внесли в Раду.

В некоторых городах Украины власти пошли на запрет продажи алкоголя. Спиртные напитки стали недоступны в период с 22 часов вечера до 8 утра. Также сообщалось, что Фонд государственного имущества в ноябре выставил на онлайн-аукцион 10 спиртовых заводов.