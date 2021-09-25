Украина Сколько COVID-сертификатов не срабатывают при пересечении украинцами границы

2021-09-25 14:00

В Украине при пересечении гражданами границы не сработало 0,2% COVID-сертификатов.

"По информации Госпогранслужбы количество в целом сертификатов, которые не сработали при пересечении границы, составляет около 0,2%. Это примерно тот объем, который можно считать, что в среднем может быть фальшивый либо не валидный, или имеющий какие-то проблемы. И уже сейчас более 30 уголовных производств по поводу фальсификации сертификатов, это совместная работа киберполиции, нацполиции и СБУ", – рассказал замглавы МОЗ, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он напомнил, что правительство инициировало изменения в Уголовный кодекс, которыми предлагает усилить ответственность за фальсификацию и использование документов о вакцинации от особо опасных инфекционных болезней.

По словам замминистра здравоохранения Марии Карчевич, Украина проходила оценку технического соответствия и цифровые сертификаты являются защищенными. Они содержат уникальный идентификатор и QR-код.

"Проверка их валидности осуществляется, если мы говорим о проверке внутри страны, с помощью приложения Дія, то есть с любого телефона можно отсканировать QR-код, и таким образом вы получите сразу информацию о том, является ли действительным документ. Если говорим о Государственной пограничной службе и проверке людей, въезжающих на территорию страны, то работники погранслужбы имеют соответствующие планшеты и соответствующее программное обеспечение, через которое осуществляют проверку валидности документов, с которыми путешествуют и наши, и иностранные граждане", – сказала Карчевич.

На сегодня более 982 тысячи украинцев уже сгенерировали цифровые сертификаты.