ВОЙНА В Украине С 27 декабря украинцы могут использовать компенсацию в Дії за уничтоженное имущество - как это сделать

2023-12-27 14:31

С 27 декабря украинцы, имеющие жилищные сертификаты в качестве компенсации за уничтоженное имущество, могут использовать их для приобретения нового дома. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Теперь владельцы разрушенного жилья могут использовать жилищные сертификаты в Дії для покупки нового дома. Раньше из него можно было узнать сумму компенсации и срок действия, сейчас за эти средства можно приобрести новое жилье, говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой, владельцам сертификатов нужно обновить приложение до последней версии, открыть в разделе єВідновлення вкладки Сертификаты на жилье и забронировать средства.

В течение 5 рабочих дней должно быть подтверждено, что средства забронированы. После этого есть 30 дней, чтобы оформить сделку купли-продажи.

Как отметили в Минцифры, это соглашение могут оформить только нотариусы, которые имеют доступ к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества.

В течение 5 дней денежные средства поступят продавцу жилья. В случае, если успеть воспользоваться этой опцией в течение времени не удалось, можно повторно подать заявление о бронировании средств.