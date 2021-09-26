Украина Как проверяют безопасность ввезенных в Украину авто с пробегом: что нужно знать

2021-09-26 13:00

Каждый ввезенный в Украину б/у автомобиль должен быть проверен на предмет соответствия его конструкции технической документации производителя. Чтобы получить разрешение на передвижение по дорогам общего пользования, владелец условной "евробляхи" должен зарегистрировать ее в сервисном центре МВД, после чего он получит техпаспорт и государственные номера.

Об этом написал изданию "НВ Бизнес" глава Ассоциации безопасности эксплуатации транспорта Дмитрий Гончарук .

При этом он подчеркнул, что механики на обычных сервисных центрах технического обслуживания не могут оценить степень соответствия автомобиля этим требованиям.

Оценка соответствия является государственной функцией контроля безопасности транспортных средств.

"Она строго регламентируется правилами, причем не только украинскими, но и европейскими", - добавил Гончарук.

Полученный при этом сертификат и регистрация в сервисном центре МВД служат допуском к эксплуатации автомобиля на дорогах Украины.

Для регистрации ввезенного б/у авто обязательным условием является проверка его конструкции на соответствие технической документации производителя и Правилам безопасности ЕЭК ООН, принятым в Украине.

Орган сертификации отвечает за определение категории автомобиля и его соответствие экологическому стандарту ЕВРО.

При этом орган сертификации может принять такое решение либо на основании протокола испытаний производителя, либо на основании протокола испытаний лаборатории, которая аккредитована национальным органом аккредитации.