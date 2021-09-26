Украина Как проверяют безопасность ввезенных в Украину авто с пробегом: что нужно знать

2021-09-26 13:00

 

Каждый ввезенный в Украину б/у автомобиль должен быть проверен на предмет соответствия его конструкции технической документации производителя. Чтобы получить разрешение на передвижение по дорогам общего пользования, владелец условной "евробляхи" должен зарегистрировать ее в сервисном центре МВД, после чего он получит техпаспорт и государственные номера.

Об этом написал изданию "НВ Бизнес" глава Ассоциации безопасности эксплуатации транспорта Дмитрий Гончарук .

При этом он подчеркнул, что механики на обычных сервисных центрах технического обслуживания не могут оценить степень соответствия автомобиля этим требованиям.

Оценка соответствия является государственной функцией контроля безопасности транспортных средств.

"Она строго регламентируется правилами, причем не только украинскими, но и европейскими", - добавил Гончарук.

Полученный при этом сертификат и регистрация в сервисном центре МВД служат допуском к эксплуатации автомобиля на дорогах Украины.

Для регистрации ввезенного б/у авто обязательным условием является проверка его конструкции на соответствие технической документации производителя и Правилам безопасности ЕЭК ООН, принятым в Украине.

Орган сертификации отвечает за определение категории автомобиля и его соответствие экологическому стандарту ЕВРО.

При этом орган сертификации может принять такое решение либо на основании протокола испытаний производителя, либо на основании протокола испытаний лаборатории, которая аккредитована национальным органом аккредитации.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

COVID: Украина на втором месте по смертям в Европе

2021-09-26 10:00

Карантин новый, проблемы - старые: врач указал на "уникальность Украины" в борьбе с COVID

2021-09-24 21:20

Сразу два "бабьих" лета: синоптики обещают возвращение тепла в Украину, названы даты

2021-09-24 20:50

Рост пенсий в Украине, названы сроки и суммы: кому прибавят больше тысячи гривен

2021-09-24 20:20

Еще новости в разделе "Украина"

Как проверяют безопасность ввезенных в Украину авто с пробегом: что нужно знать

2021-09-26 13:00

Украинцам назвали окончательные тарифы на газ, отопление и электричество

2021-09-26 12:30

Каждый четвертый украинский пенсионер вынужден продолжать работать: статистика

2021-09-26 12:00

Сколько COVID-сертификатов не срабатывают при пересечении украинцами границы

2021-09-25 14:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Как проверяют безопасность ввезенных в Украину авто с пробегом: что нужно знать 2021-09-26 13:00
Украинцам назвали окончательные тарифы на газ, отопление и электричество 2021-09-26 12:30
Каждый четвертый украинский пенсионер вынужден продолжать работать: статистика 2021-09-26 12:00
Сколько COVID-сертификатов не срабатывают при пересечении украинцами границы 2021-09-25 14:00