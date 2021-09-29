Украина В Нацбанке признали, что жить в кредит украинцам придется еще долго

2021-09-29 13:12

Украина будет обсуждать с МВФ продление программы stand-by на 6-9 месяцев. Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко, пишет LB.ua.я.

"С 21 сентября в Украине в виртуальном режиме работает миссия МВФ. Национальный банк выполнил все структурные маяки, закреплены за учреждением в Меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ. Согласно первоначальному графику, следующий транш - 500 млн специальных прав заимствований, что чуть более $700 млн. Однако по результатам переговоров во время миссии сумма следующих траншей может быть скорректирована", - рассказал он.

Глава НБУ отметил, что действующая программа заканчивается 8 декабря и ее хотят продлить.

"Сейчас мы проводим консультации с МВФ и надеемся на решение о ее продлении на 6-9 месяцев. Этот срок обусловлен технической необходимостью - именно столько времени нужно для того, чтобы пройти все предусмотренные программой просмотры.

И уже сейчас, договариваясь о продлении текущей программы, Украине нужно садиться за стол переговоров с МВФ и обсуждать базовые подходы и принципы, на которых будут строиться экономические изменения в следующие 3-5 лет", - добавил Шевченко.