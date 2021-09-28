Украина В Украине запустили программу еСуд

2021-09-28 20:40

Граждане страны смогут получать процессуальные документы и сообщения судов на смартфон. Бюджет приложения составил 360 тыс. грн

Государственная судебная администрация представила мобильное приложение "еСуд".

Об этом сообщила пресс-служба информационного издания "Судебная власть".

Как рассказали создатели портала, теперь украинцы смогут получать процессуальные документы и сообщения судебных инстанций на смартфон.

Приложение позволит упростить доступ к правосудию жителям времено оккупированных территорий Донбасса и Крыма.