Украина В Украине запустили программу еСуд

2021-09-28 20:40

 

Граждане страны смогут получать процессуальные документы и сообщения судов на смартфон. Бюджет приложения составил 360 тыс. грн

Государственная судебная администрация представила мобильное приложение "еСуд".

Об этом сообщила пресс-служба информационного издания "Судебная власть".

Как рассказали создатели портала, теперь украинцы смогут получать процессуальные документы и сообщения судебных инстанций на смартфон.

Приложение позволит упростить доступ к правосудию жителям времено оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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