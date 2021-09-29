Украина Новая пенсионная система: какими будут обязательные взносы

2021-09-29 20:00

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в ведомстве ожидают принятия в первом чтении законопроекта об обязательных пенсионных накоплениях этой осенью.

Об этом она сказала во время пресс-конференции.

"Есть два документа, каждый из которых может стать основой для законопроекта, который будет принят парламентом... Этой осенью мы ожидаем принятия в первом чтении законопроекта, который станет тем концептом, вокруг которого мы будем все объединяться и работать", - подчеркнула Лазебная

Министр отметила, что одни из законопроектов разработан Минсоцполитики, а второй – Общественной организацией "Офис простых решений и результатов". Как подчеркнула Лазебная, обсуждается модель накопительной системы, которая бы не увеличивала налоговую нагрузку на работодателей.

"Мы об этом всегда говорили, что это будет часть отчислений от ЕСВ... И, что очень важно, добровольные взносы человека по принципу автозаписи", - сказала министр.

Внедрение накопительной пенсионной системы, по словам Лазебной, поддерживают и международные партнеры Украины.

"На всех встречах с международными партнерами я поднимаю вопрос, какую мы видим модель накопительной системы. Я вижу со стороны международных партнеров поддержку. На последней миссии Всемирного банка мы получили поддержку. Это также подтвердили на встрече международный комиссар ООН по правам человека и Международная организация труда", - отметила она.

Также Лазебная сообщила, что Министерство социальной политики планирует предложить на рассмотрение правительства два проекта постановлений.

Одно из постановлений будет касаться внедрения пилотных проектов накопительных пенсионных программ на объектах большой приватизации. Предлагается ввести для владельцев таких объектов обязательства по социальной ответственности.

Второе постановление предусматривает введение соцпакетов с накопительными пенсиями для отдельных групп работников. В частности речь идет о сотрудников-бюджетников социально важных объектов. В первую очередь это сотрудники Нацполиции и медики.

"Это такая мировая практика благодарности общества и дополнительной мотивации людей, которые берут на себя ответственность за нашу безопасность и наше здоровье", - отметила министр.