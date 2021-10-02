Украина Почти в два раза: украинцев готовят к сильному подорожанию продуктов в октябре

2021-10-02 14:30



Цены на продукты в октябре начнут стремительно расти

Об этом рассказал экономический эксперт Олег Пендзин.

Подорожание будет спровоцировано высокими ценами на энергоносители, в частности, на газ.

По словам эксперта, ситуация прояснится уже к концу октября.

Кроме того, Пендзин считает, что продукты дешеветь не будут, ведь все заводы зависят от цен на энергоносители, а стоимость газа для промышленности в этом году бьет рекорды.

В холодные периоды года цена овощей 50-80% выше, чем летом. Например, повышение стоимости томатов началось еще в конце сентября, они подорожали почти в два раза.



"Продукты дешеветь будут, потому что нет экономических причин для их роста. Доллар на месте и даже снижается, а качество продуктов ухудшается", "Терпим дальше и увидим еще интереснее", " А кто сказал что будет дешевле по всему миру понимается цена на все", "Вернулся с ашана время назад. Короче, все подорожало на 10-15%", "подешевеет-жизнь и рабочая сила", - пишут в сети.

К слову, украинские супермаркеты будто соревнуются, у кого гречка дороже, и 40 гривен это только минимум, за который можно приобрести крупу.

В некоторых супермаркетах есть килограммовые упаковки за 97 гривен.

В Минстате говорят, что за год она подорожала на 14%, и одной из причин этому называют неурожай. Была сильная жара, поэтому часть зерна пустая.

Эксперт отмечает, что к сожалению, в конце года увидим еще одно повышение цен на хлеб и макаронные изделия.