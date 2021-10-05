Украина Украинцам объяснили, что можно декларировать по закону о налоговой амнистии

2021-10-05 21:00

Государственная налоговая служба Украины во Львовской области рассказала о перечне и объеме активов, которые могут быть задекларированы в соответствии с Законом о налоговой амнистии.

Об этом пишет LygaByznes.

Так, декларированию будут подлежать: валютные ценности (кроме наличных денег), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество. В том числе объекты незавершенного строительства, доли (доли) в имуществе юридических лиц, находящихся как в Украине, так и за рубежом, которые были приобретены до 1 января 2021 года и подлежали налогообложению в Украине на момент их получения.

Таким образом, активы, приобретенные после 1 января 2021 года, подлежат налогообложению в обычном порядке. То есть, получив доход с источником происхождения из Украины или за рубежа, налогоплательщик обязан подать декларацию и уплатить налог в конце года.

"Вместо этого они не могут быть объектами декларирования денежных средств, а также активами, приобретенными декларантом в результате совершения уголовных правонарушений, а также активами декларанта, находящимися на счетах финансовых учреждений и/или находящимися на территории страны, признанной государством - агрессором или имеющими источник происхождения из такой страны", – говорится в сообщении.

При этом закон четко определяет перечень и объем активов, источниками приобретения которых в случае неиспользования физическим лицом права на подачу добровольной декларации считаются те, с которых были полностью уплачены налоги и сборы в соответствии с налоговым законодательством, в частности, в части определения стоимости недвижимости.

К ним относятся:

- квартиры общей площадью, которая не превышает 120 кв.м., или имущественные права на такую квартиру;

- жилые дома общей площадью, которая не превышает 240 кв.м., или недостроенные дома такой же площади (при условии наличия права собственности на земельный участок);

- нежилые здания некоммерческого назначения или недостроенные жилые здания некоммерческого назначения площадью до 60 кв.м.;

- земельные участки, размер которых не превышает норму безоплатной передачи, определенных Земельным кодексом Украины;

- одно транспортное средство личного некоммерческого использования, за исключением транспортного средства, предназначенного для перевозки 10 и больше лиц, легкового автомобиля с объемом двигателя не менее 3 тыс. куб. см или среднерыночной стоимостью свыше 375 размеров минимальной зарплаты, мотоцикла с объемом двигателя больше 800 куб. см, самолета, вертолета, яхты и катера, право собственности на который было зарегистрировано на момент декларирования;

- другие активы, суммарная стоимость которых не превышает 400 тыс. грн.

А вот начисление и уплата специального сбора за добровольное декларирование таких активов не осуществляется.

Это говорить о том, что если лицо работало неофициально или получало зарплату "в конверте", но общая сумма его дохода не превысила 400 тыс. грн. или же он приобрел квартиру площадью до 120 кв.м. до 1 января 2021 года, он может воздержаться от представления декларации. К тому же соответствующие активы будут считаться такими, с которых полностью уплачены налоги и сборы в соответствии с налоговым законодательством.

Кроме того, представление единоразовой (специальной) добровольной декларации не является отдельным специальным порядком официального признания или подтверждения государством фактов возникновения, перехода или прекращения прав на активы, относительно которых подается такая декларация.