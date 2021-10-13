Украина На въездах в Одессу создают COVID-посты, не имеющих сертификат штрафуют на 17 тысяч

2021-10-13 12:40

В Одессе появились первые COVID-посты, на которых правоохранители будут проверять у пассажиров сертификаты о вакцинации. Также планируется дежурство мобильных групп на автостанциях и вокзалах. Об этом сообщает Инсайдер.

На въезде в Одессу будут функционировать два поста - Центролит и Дачное.

В случае отсутствия сертификата или сведений о перенесении коронавируса пассажиром, перевозчик заплатит штраф в размере 17 тысяч гривен. А сам нарушитель может понести уголовную ответственность, отмечает издание.

"Новые правила - это вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавируса, чтобы сохранить жизни украинцев. Правила касаются, как регулярных, так и нерегулярных перевозок. Речь идет об автомобильном транспорте, автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного соединения. Соответствующие правила не будут применены к городским и внутренне областным перевозкам", - рассказала директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева, пишет Думская.

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Украинским школам настоятельно порекомендовали перенести начало осенних каникул 2021-10-13 12:04
Нафтогаз предложил контракты с фиксированной ценой на газ — 16,8 грн за кубометр 2021-10-13 11:13