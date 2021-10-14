Украина Погода в октябре удивит украинцев летней температурой: названа дата резкого потепления

2021-10-14 18:00

Погода в октябре, похоже, решила удивить украинцев, хотя синоптики обещали среднестатистические значения, а то и вообще холод сильнее, чем в ноябре, все может произойти совершенно иначе

На ситуация может повлиять антициклон Ольденбургия. По расчетам gismeteo.ua, к третьей декаде месяца, а именно 21−22 октября температура в Киеве днем может подняться до 20 градусов и выше.

Ранее в Украинском гидрометцентре прогнозировали, что в связи с действием антициклона с 17 по 20 октября ожидают солнечную погоду, без осадков и довольно теплую, как для октября. Сообщалось, что воздух прогреется до 18 выше нуля, а на Закарпатье и вовсе будет 20 градусов.

А 22-23 октября на западе и севере страны пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью опустится до 3-9° тепла, а днем поднимется до 12-18° с отметкой плюс.

Стоит отметить, что ожидаемые +20 это еще не предел. Так, в 1888 году в Киеве фиксировали +28 градусов в октябре.