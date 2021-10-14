Украина Украинцев "разводят" на штрафы за пьяную езду: что нужно знать

2021-10-14 21:40

Как правильно сдать тест на алкоголь

В Украине участились случаи, когда даже водители, не употреблявшие алкоголь, могут получить протокол по статье о вождении в нетрезвом виде. Чтобы защититься от подобных случаев, необходимо знать законодательство, пишет "Твоя Машина".

Отметим, что штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения составляет 17 тысяч гривен, также возможно лишение права на вождение на срок 1 год.

Важно знать, что осмотр на наличие алкоголя в крови может проводиться в медучреждении или в специально оборудованных передвижных пунктах (автомобилях). Проводить его может исключительно врач или фельдшер, который прошел тематическое усовершенствование по соответствующей программе.

В начале врач должен посмотреть паспорт либо другое удостоверение личности водителя. При отсутствии документов, осмотр все равно проводится. В этом случае в акт медицинского освидетельствования вносят данные о внешности водителя и то, что данные о нем записаны с его слов.

В обязательном порядке проводятся лабораторные исследования с забором образцов биологической среды. На исследование могут браться слюна, моча и смывы с поверхности губ, кожного покрова лица и рук, в исключительных случаях - кровь. Если осмотр проводится в медицинском учреждении, используется также измерительная техника.

Если вместо анализов слюны, мочи, смыва с поверхности губ и кожного покрова лица и рук или крови предлагают пройти осмотр на алкотестере "Драгер", то это является нарушением. Результаты такого осмотра будут считаться недействительными.

По результатам исследований составляют акт медосмотра и вывод. Его содержание должно сообщаться осмотренному лицу в присутствии полицейского. Акт составляется в единственном экземпляре, он остается в медицинском учреждении. Вместе с тем, вывод о результатах медосмотра составляется в трех экземплярах: один получает полицейский, второй – водитель, а третий остается в медучреждении.