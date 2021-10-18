Политика В Кривом Роге убили брата погибшего мэра Павлова

2021-10-18 20:51

 

Брат погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей найден мертвым у себя в квартире.

Информацию уже подтвердили в полиции. Ему было всего 46 лет. Со слов тех, кто с ним общался, он был веселый, жизнерадостный, ходил на работу и все было нормально. Ничто не предвещало беды.

Некоторые телеграм-каналы распространяют информацию, что Андрей Павлов злоупотреблял алкоголем и умер от запоя. В то же время родственники погибшего утверждают, что информация об алкоголизме Павлова является неправдивой и распространяется силовами преднамеренно.

Тело Андрея Павлова до сих пор лежит в квартире, вскрытие еще не проводилось, как и любые другие экспертизы.

"По стране катится волна насилия и смертей. И заслуживающих доверия ответов не будет. Нулевое доверие к правоохранительным органам, прокуратуре или судам. Нулевая надежда на справедливость. Полное отсутствие признаков правового государства. Очень тревожные сигналы. Напоминает 90-е", – отметил бывший министр финансов Украины Александр Данилюк.

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