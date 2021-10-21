Украина В Украине могут начаться веерные отключения света

2021-10-21 17:00

Украина с начала ноября может начать импорт электроэнергии из Беларуси – на 22 октября объявлен конкурс на доступ к межгосударственному сечению Украины и северного соседа.

При этом 1 ноября заканчивается срок действия моратория на поставки э/э из Беларуси. Однако даже с учетом импорта внутренней генерации может оказаться недостаточно для покрытия потребности страны в электричестве в ходе отопительного сезона. Такое мнение во время пресс-конференции в "Голос.UA" высказал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Он отметил, что сегодня Украина самостоятельно генерирует около 19 ГВт э/э при прогнозе максимальной выработке в 19,9 ГВт. При этом трансграничные перетоки, указал Чаленко, могут дать не более 3,1 ГВт.

"В то же время если взять зимний период прошлого года, например, середину декабря…, то там у нас в пике выходило порядка 23,5 ГВт ежесуточного потребления. Даже если мы включим на полную импорт из Беларуси и Российской Федерации, нам и этого может не хватить", – пояснил Чаленко, добавив, что в прошлом году "вроде не было проблем с отоплением и люди не сильно наседали на обогреватели".

Эксперты указывают, что недостаточная генерация э/э в Украине вызвана нехваткой запасов угля, которая сейчас привела к простою 22 блоков на ТЭС и ТЭЦ. Также по состоянию на 19 октября из-за аварийных ремонтов не работало еще 11 блоков.

Кроме того, запасы угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ продолжают снижаться, так как поставки ресурса отстают от объемов их сжигания, сообщал оператор энергосистемы "Укрэнерго".

По данным оператора, к 18 октября запасы топлива на складах ТЭС были меньше утвержденного Министерством энергетики плана в 4,3 раза.

Во время пресс-конференции эксперты сошлись во мнении, что власти могут быть вынужденными прибегнуть к ограничению потребления электроэнергии в тот или иной способ. Чаленко предположил, что власти могут ввести локдаун для временного простоя предприятий.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук, в свою очередь, не исключил начала "веерных отключений", но отметил, что они коснутся не населения, а в первую очередь – крупных предприятий.

Среди возможного решения проблемы дефицита выработки э/э рассматривается также выход на максимальную рабочую мощность украинских атомных электростанций – руководство компании "Энергоатом" уже заявило о готовности подключить 14 из 15 энергоблоков в стране во время осенне-зимнего периода, а "если понадобится – и все 15".

Игорь Чаленко выразил опасение по поводу "балансирования [энергосистемы] атомными станциями", так как, по его мнению, это несет риск "техногенных катастроф". Юрий Корольчук также охарактеризовал вероятность одновременной работы 15 атомных блоков как "фантастику".

В лучшем случае "у нас могут работать 12 блоков, а все остальное – риски", вызванные преждевременным выходом блоков АЭС из ремонтных работ, считает Корольчук.

В то же время он сделал предположение, что вопросом импорта э/э из Беларуси будет поручено заниматься именно "Энергоатому".