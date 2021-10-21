Украина Украинцев призывают делать накопительную пенсию

2021-10-21 18:40

Украинцы в любой момент могут перестать отдавать часть своего дохода на накопительную пенсию

Украинцы могут сами себе отложить денег, чтобы обеспечить пенсию в будущем. Речь идет о накопительной системе пенсий. Откладывать себе на пенсию можно с зарплаты.

Для тех, кто решится на накопительную пенсию, обещают бонус, сообщает Министерство социальной политики.

Государство возьмет на себя часть пенсионных взносов.

Украинцев хотят поощрять за переход на накопительную систему, внося за них 1% от заработной платы в Пенсионный фонд.

Таким образом, все застрахованные лица автоматически становятся участниками второго уровня пенсионной системы и получают от 1% до 3% от своей заработной платы на собственные пенсионные счета, соответствующего своего выбора.

Украинцы в любой момент могут перестать отдавать часть своего дохода на накопительную пенсию.

В Украине накопительная пенсия может помочь тем, у кого мало или недостаточно трудового стажа.

Ранее в Украине назвали число богатых пенсионеров. Некоторые из них получают более 10 тыс грн пенсии. По официальным данным, пенсии более 10 тыс грн получают 471 тысяч 646 украинцев.