Украина АЗС снова подняли цены на бензин и дизтопливо в Украине

2021-10-26 20:00

 

В Украине вновь выросли цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Так, по состоянию на Украине 26 октября 2021 года розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем выросли.

В частности, исходя из данных мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,39 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,29 гривен за литр (прибавились в цене 0,01 гривен). Тем временем, стоимость дизельного топливо составляет 30,19 гривен за литр (плюс 0,01 гривен), а на автогаз - 18,45 гривен за литр (подорожал на 0,02 гривен).

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