Украина Коммуналка в ноябре: сколько придется платить украинцам за свет

2021-10-31 14:00

 

Сколько украинцам придется платить за электроэнергию в ноябре 2021 года, с учетом того, что тарифы на свет подняли в три раза.

Об этом сообщает "Апостроф".

Так, для жилых помещений, где потребляется менее 250 кВт*ч, цены снизят с 1,68 грн до 1,44 грн (с НДС) за 1 кВт⋅час. Для домовладений, где потребляется электроэнергии более 250 кВт*ч в месяц, тарифы останутся прежними - 1,68 грн за кВт*ч. Правительство установило такие тарифы до 30 апреля следующего года.

Несмотря на это, тарифы на доставку электроэнергии увеличились, поэтому поставщики уже подняли свои цены за услуги.

 

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Коммуналка в ноябре: сколько придется платить украинцам за свет 2021-10-31 14:00
Какими будут тарифы на воду для украинцев в ноябре 2021-10-31 13:00