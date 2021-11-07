Мир Уберите подальше: почему не стоит украшать холодильник магнитиками

2021-11-07 13:00

Лучше все-таки убрать подальше

Коллекционирование магнитов является излюбленной традицией миллионов людей по всему миру, ведь таким нехитрым образом можно не только придать своему дому индивидуальности, но и навсегда сохранить память о посещенных местах, пишет glavnoe.

Чаще всего местом сбора таких элементов декора служит холодильник, однако это не так безопасно, как может показаться на первый взгляд.

Всё дело в том, что магниты, расположенные на холодильнике, могут наносить человеку вполне ощутимый вред, что уже неоднократно было доказано учеными.

Специалисты выяснили, что на старых холодильниках, которые не могут похвастаться наличием специальной защиты, магниты создают поля, которые проникают внутрь и оказывают негативное влияние на продукты. В новой же технике о такой проблеме можно не беспокоится.

При этом любителям магнитов, у которых установлены кардиостимуляторы, следует быть предельно осторожными, ведь магнитные поля могут запросто нарушить работу техники, что может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.