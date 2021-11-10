Украина В Украине пройдут веерные отключения света

2021-11-10 19:20

Украинцам придется сидеть без света до 10 часов в сутки

В Украине пройдут веерные отключения света. В некоторых регионах страны их не избежать. Украинцев предупреждают, что они могут остаться без света.

Сбои в подаче электричества будут и их не избежать, передает redpost.com.ua.

Об этом уже заявили в Херсонской и Киевской области. Жителям этих областей придется сидеть без света до 10 часов в сутки.

Власти страны заявляют, что делают все возможное, чтобы крупные города не пострадали от качества предоставляемых услуг, связанных с электроэнергией.

Не исключено, что свет в домах украинцев будет пропадать без предупреждения. И сколько будет длиться ремонт - пол часа или пол дня, никто из специалистов сказать не может. Уже сейчас стоит запасаться свечами, ведь свет в домах может пропадать часто. Также украинцам нужно подумать о сохранности бытовой техники, которая подключена к электросети и может сгореть из-за пребоев электричества.

Напомним, лица, имеющие задолженность по оплате алиментов более трёх месяцев не смогут получить субсидию от государства.

Как сообщалось ранее, согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2021 года по сравнению с мартом увеличился с 309,53 грн до 320,80 грн. При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве - 500 грн, а наименьший в Закарпатской области - 202 грн.