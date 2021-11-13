Мир Ставят в тупик астрологов - у трех знаков Зодиака никогда не сбываются гороскопы

2021-11-13 12:00

 

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым очень тяжело дать точный прогноз. Кто-то из этих трех представителей созвездий большой скептик, кто-то слишком неуверенный, есть и чересчур непредсказуемый.

Об этом сообщает 5-tv.ru.

Телец

Тельцы - непредсказуемы и не прислушиваются к рекомендациям астрологов. Специалисты все же советуют Тельцам трезво смотреть на ситуацию, правильно оценив свои возможности, тогда можно избежать становления заложником обстоятельств.

Весы

Весы - переменчивые и нерешительные, которые стараются по-своему каждый раз трактовать советы экспертов в астрологии. Совершая резкие выпады одновременно в разные направления в жизненных ситуациях, они лишь запутывают больше себя.

Рыбы

Рыбы - скептики, которые доверяют лишь себе и полагаются только на себя. Если они и прочитают гороскоп, то тут же его забудут как что-то ненужное, поэтому когда результат прогноза сбывается, Рыбы уже не помнят этой информации, а считают это только своим личным достижением.

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Мир

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