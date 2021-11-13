Ставят в тупик астрологов - у трех знаков Зодиака никогда не сбываются гороскопы

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым очень тяжело дать точный прогноз. Кто-то из этих трех представителей созвездий большой скептик, кто-то слишком неуверенный, есть и чересчур непредсказуемый.
Об этом сообщает 5-tv.ru.
Телец
Тельцы - непредсказуемы и не прислушиваются к рекомендациям астрологов. Специалисты все же советуют Тельцам трезво смотреть на ситуацию, правильно оценив свои возможности, тогда можно избежать становления заложником обстоятельств.
Весы
Весы - переменчивые и нерешительные, которые стараются по-своему каждый раз трактовать советы экспертов в астрологии. Совершая резкие выпады одновременно в разные направления в жизненных ситуациях, они лишь запутывают больше себя.
Рыбы
Рыбы - скептики, которые доверяют лишь себе и полагаются только на себя. Если они и прочитают гороскоп, то тут же его забудут как что-то ненужное, поэтому когда результат прогноза сбывается, Рыбы уже не помнят этой информации, а считают это только своим личным достижением.