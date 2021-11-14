Украина Украину ждут лютые морозы и снежные бураны: прогноз синоптика на всю зиму

2021-11-14 13:00

В этом году в Украину придет настоящая зима. Известный народный синоптик Леонид Горбань, умевший прогнозировать погоду на годы вперед, еще летом предупредил, что зима 2021-2022 будет холодной.

Свой прогноз Горбань дал в интервью для "Сегодня".

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй", - спрогнозировал синоптик.

К Новому году украинцев ждут снегопады и сильные морозы. При этом в начале января 2022 года в Украину придет незначительное потепление. Но уже на Старый новый год, который традиционно празднуют 14 января, народный синоптик спрогнозировал возвращение морозов и снегопадов.

Такая настоящая зимняя погода продержится до Крещения, 19 января. Дальше уже ожидается сравнительно теплая погода.

А вот февраль принесет в Украину сильные морозы. По словам Горбаня, особенно холодной будет вторая половина последнего месяца зимы. В общем, вся зима будет снежной, а к концу февраля можно ожидать снежных буранов.