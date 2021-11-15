Украина Украинцев предупреждают о росте тарифов

2021-11-15 19:20

Во время отопительного сезона тарифы меняться не будут

В Украине ежегодно будут меняться тарифы на электроэнергию. Украинцев предупреждают, что тарифы «взлетят».

Тарифы на электроэнергию поднимутся на 20-25 процентов, прогнозирует Нацбанк.

Во время отопительного сезона тарифы меняться не будут. Первое повышение запланировано после окончания отопительного сезона.

Ожидается, что электрика будет стоить на конец 2022 года – 1,73-1,80 грн для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 2,02-2,10 грн для потребляющих больше; на конец 2023 года – 2,08-2,25 грн для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 2,42-2,62 грн для потребляющих больше; на конец 2024 года – 2,50-2,81 грн для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 2,90-3,27 грн для потребляющих больше.

Такое повышение тарифов пугает украинцев. Как только закончится отопительный сезон, украинцы будут платить за электричество по новым ценам.

Как сообщалось, украинцы массово жалуются, что им приходят платежки с завышенными объемами использования газа, соответственно и суммы, которые надо оплатить – больше.

Напомним, в Украине снижаются запасы газа. За 3 недели запасы природного газа в Украине снизились на 2 процента.