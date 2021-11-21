Украина Соцвыплаты на детей в Украине: на сколько они вырастут в 2022 году

2021-11-21 10:00

В 2022 году ожидается повышение соцвыплат на детей. Это связанно с тем, что проект Госбюджета Украины на 2022 год предусматривает серию повышений прожиточного минимума. Поскольку все соцвыплаты привязаны к его значению, то повышаться будут и они.

Журналисты решили разобраться, на сколько в 2022 году вырастут соцвыплаты на детей в Украине.

Прожиточный минимум на детей в 2022 году

Ожидается, что прожиточный минимум в Украине будет повышен еще в декабре текущего года. В связи с этим с первого декабря размер выплат на детей возрастом до 6 лет составит 2100 гривен. При этом на детей от 6 до 18 лет – 2618 гривен.

Проект Государственного бюджета Украины на 2022 год предполагает, что размер прожиточного минимума в Украине будет повышен вдвое. Это произойдет в июле и в декабре 2022 года.

Таким образом социальные выплаты на детей будут повышаться примерно следующим образом:

Для детей до 6 лет: с 1 июля будет составлять 2 201 гривна, с 1 декабря – 2 272 гривны.

Для детей от 6 до 18 лет: с 1 июля – 2 744 гривны, с 1 декабря – 2 833 гривны.

Помимо этого размер соцвыплат вырастет и для представителей других демографических групп населения. Причем уже с 1 декабря 2021 года.

Соцвыплаты на детей, над которыми установлена опека или попечительство

Размер пособия на такую категорию детей составляет 2,5 размера прожиточного минимума, в зависимости от возраста ребенка.

Таким образом соцвыплаты на детей возрастом до 6 лет будут составлять:

С 1 декабря 2021 года – 5 250 гривен;

С 1 июля 2022 года – 5502,5 гривны;

С 1 декабря 2022 года – 5680 гривен.

Более высокие выплаты будут на детей возрастом от 6 до 18 лет:

С 1 декабря 2021 года – 6545 гривен;

С 1 июля 2022 года – 6 860 гривен;

С 1 декабря 2022 года – 7 082,5 гривны.

В то же время на детей, имеющих инвалидность, социальные выплаты будут составлять не 2,5 прожиточных минимума, а 3,5. Поэтому опекун будет получать в декабре 7 350 на ребенка в возрасте до 6 лет и 9 163 гривны, если ему от 6 до 18 лет.