Украина В одной из областей Украины начались веерные отключения

2021-11-23 19:20

 

"Ежедневные мантры от власти, что все замечательно и никаких отключений нет - это полный абсурд".

В ряде районов Херсонской области стартовали веерные отключения электроэнергии.

Как сообщает заместитель председателя Херсонского областного совета Егор Устинов, ряд объектов критической инфраструктуры, в том числе больницы, уже работают на генераторах.

По словам чиновника, веерное отключения зарегистрированы в более чем трёх районах Херсонской области.

Устинов убеждён в том, что в Украине необходимо срочно ввести мораторий на повышение тарифов. Кроме того, говорит он, помогут прямые контракты на энергоносители и государственная поддержка предприятий Украины, добывающих уголь.

Ранее сообщалось, что Украине грозят веерные отключения.

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