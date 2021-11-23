В одной из областей Украины начались веерные отключения

"Ежедневные мантры от власти, что все замечательно и никаких отключений нет - это полный абсурд".
В ряде районов Херсонской области стартовали веерные отключения электроэнергии.
Как сообщает заместитель председателя Херсонского областного совета Егор Устинов, ряд объектов критической инфраструктуры, в том числе больницы, уже работают на генераторах.
По словам чиновника, веерное отключения зарегистрированы в более чем трёх районах Херсонской области.
Устинов убеждён в том, что в Украине необходимо срочно ввести мораторий на повышение тарифов. Кроме того, говорит он, помогут прямые контракты на энергоносители и государственная поддержка предприятий Украины, добывающих уголь.
Ранее сообщалось, что Украине грозят веерные отключения.