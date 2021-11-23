Украина Заправить авто будет дешевле: в Украине обновили предельные цены на бензин

2021-11-23 21:20

 

Уже в скором времени в Украине заправить автомобиль бензином или ДТ станет немного дешевле. Об этом свидетельствует обновленная средняя цена моторного топлива, которую недавно установило Минэкономики Украины. По этой цифре рассчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС. На конец ноября стоимость бензинов составляет 27,15 гривен за литр, а стоимость дизельного топлива – 23,83 гривен за литр.

Об этом сообщили на сайте ведомства.

Учитывая предельные торговые наценки, максимальная стоимость обычного бензина на АЗС не должна превышать 32,15 грн/л. В то же время предельная стоимость обычного дизельного топлива должна составить 30,83 грн/л.

Таким образом ,если сравнивать с показателями середины ноября, то средняя цена на бензин должна снизиться на 1,03 гривны, в то время, как средняя стоимость дизельного топлива снизиться на 0,72 гривны за литр.

Ранее мы также сообщали о том, что в Украине цены на автогаз побили рекорд.

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