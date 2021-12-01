Мир 26-летний мужчина выжил во время перелета из Гватемалы в США на шасси самолета

2021-12-01 13:12

Безбилетный пассажир из Гватемалы спрятался в отсеке для шасси самолета, пережил полет и добрался до Майами, штат Флорида.

Как сообщает Reuters, 26-летний мужчина прилетел из Гватемала-сити в Майами в отсеке для шасси самолета American Airlines. Таможенная и пограничная служба США сообщила, что пассажира задержали. Его неотложно осмотрели медики и отправили в больницу для дальнейшего обследования.

Сейчас правоохранители расследуют инцидент, а авиакомпания им содействует. Сотрудник иммиграционной службы Анхель Лил заявил, что безбилетный пассажир будет задержан CBP, пока готовится указ о его высылке.

По статистике Федерального управления гражданской авиации США, с 1947 года 129 человек пытались спрятаться в отсеках для шасси или других частях коммерческих самолетов, 100 из них погибли.