Коронавирус Тысяча за вакцинацию: украинцам пояснили, почему они не получат деньги наличными

2021-12-05 10:00

 

Средства будут поступать в программу "Дія"

По его словам, выдача средств наличными может привести к росту инфляции, а также есть риск выведения их из экономики страны, например, потратиться на импорт.

Заметим, что обещанная 1000 грн поступит через систему "Дія" и потратить их можно будет только на определенные услуги, такие как: путешествия по Украине, внутренние авиа и железнодорожные перевозки, спортивную индустрию (спортзалы, фитнес-клубы), культурно-развлекательную сферу (кинотеатры, театры, музеи, концертные и выставочные залы), покупку книг и тому подобное.

Такое решение Олег Устенко объяснил тем, что эти сферы больше всего страдают во время пандемии, поэтому целью выплаты 1000 грн есть не только стимул к вакцинации, но и поддержка сектора услуг. Поэтому, если средства выдать наличными, то проконтролировать их использование невозможно проконтролировать.

Напомним, что программа стартует с 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. 1000 грн получат украинцы, которые вакцинировались как до 19 декабря, так и после.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали 13 777 новых больных COVID-19. За 2 декабря зафиксировали 509 летальных исходов.

Отметим, что старт вакцинации от коронавируса в Украине прошел 24 февраля этого года. В целом, с начала кампании проведено всего 25 159 558 прививок, а за последние сутки медики провели 206 710 вакцин.

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